Zacán y Capula muestran riqueza artística: Gaby Molina

Zacán y Capula muestran riqueza artística: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 13:31:14
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Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- Gaby Molina invitó a las familias michoacanas y visitantes a participar en el Concurso Artístico de la Raza Purépecha, que se celebra este fin de semana en Zacán, así como a visitar la Feria de la Catrina en Capula, que inicia este 18 de octubre. Ambos encuentros muestran la riqueza cultural del estado y mantienen vivas las tradiciones que se transmiten de generación en generación.

En Zacán, la música, la danza y las expresiones artísticas de los pueblos purépechas son parte de una herencia que fortalece la identidad colectiva y la convivencia comunitaria. Preservar estas manifestaciones significa reconocer la diversidad cultural de Michoacán, valorar el legado de sus comunidades y contribuir a la construcción de paz desde el respeto, el encuentro y el orgullo por nuestras raíces.

En Capula, la Feria de la Catrina permite apreciar el talento de las artesanas y los artesanos que, con creatividad y dedicación, transforman el barro en piezas que representan la identidad y el patrimonio cultural michoacano. Gaby Molina convocó a visitar la localidad y adquirir sus creaciones, pues el consumo local contribuye directamente a la economía de las familias creadoras, fortalece los oficios tradicionales e impulsa el turismo cultural.

La riqueza de Michoacán se expresa en sus comunidades, en sus fiestas y en las manos de quienes mantienen vivas sus tradiciones. Por ello, la presidenta de PAR:ES llamó a participar en estas celebraciones y reconocer el valor artístico, cultural y económico de sus expresiones, como una forma de fortalecer la identidad, respaldar a las familias artesanas y preservar el patrimonio que distingue al estado.

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