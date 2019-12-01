Yeraldine Bonilla deja el gabinete de Sinaloa y retomará funciones como diputada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:44:34

Culiacán, Sinaloa, a 4 de noviembre de 2026.- Un relevo en la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa se concretó este miércoles, luego de que Yeraldine Bonilla Valverde decidió separarse del cargo para reincorporarse a sus actividades legislativas en el Congreso local, donde forma parte de la 65 Legislatura.

La exgobernadora interina informó que presentó su renuncia ante la actual mandataria estatal, Graciela Domínguez Nava, a quien expresó sus mejores deseos para continuar al frente de la administración sinaloense.

Bonilla también agradeció al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por la confianza que depositó en ella para encabezar la Secretaría General de Gobierno, responsabilidad que le permitió convertirse en la primera mujer en ocupar dicha posición.

Tras darse a conocer su salida, Domínguez Nava nombró a César Julio Saucedo Barrón como nuevo titular de la dependencia, quien rindió protesta para asumir las funciones correspondientes.

El nuevo funcionario cuenta con trayectoria en el ámbito académico y político; estudió Biología Marina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde también fue docente y director de la Facultad de Ciencias del Mar. Además, ocupó cargos en el sector pesquero, dirigió el Acuario Mazatlán y fue diputado local.