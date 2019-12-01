Yarabí Ávila busca prolongar elección de nuevo Rector para evitar empalme con elecciones de gobernador

Morelia, Michoacán, a 03 de noviembre del 2026.- La Rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, señaló que la propuesta aprobada para que la elección del siguiente rectorado se realice hasta octubre del próximo año se debe, entre otros factores, para evitar que se empalme con el proceso electoral al Ejecutivo estatal como ocurriría en esta ocasión.

En conferencia de prensa, tras haber aprobado el reglamento para llevar a cabo la elección en las últimas horas de este lunes, la autoridad Nicolaita comentó que en la sesión de Consejo Universitario votaron 85 personas a favor, uno en contra y cuatro personas no ingresaron, además de que estuvo presente una notaria desde el momento de la conexión hasta la votación para dar legalidad al proceso.

Aseguró que hay un amago directo del gobierno del estado que busca beneficiar a un candidato a la Rectoría universitaria que no cuenta con los requisitos necesarios para el proceso. Agregó que una vez concluido su periodo al frente de la Máxima Casa de Estudios, el Consejo Universitario tendría que llevar a cabo un proceso para elegir un rector interino que entre en funciones el 9 de enero.

Yarabí Ávila declaró que de parte del estado señaló revivieron laudos de hace más de 25 años, se comprometió con el SUEUM el pago de ayudas sindicales por más de 60 millones de pesos, entre otros factores que han llevado a la UMSNH a vivir una asfixia financiera.

Asimismo, enfatizó que habrá de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la intromisión del Ejecutivo estatal, quien dijo que cuenta con el respaldo del Congreso del Estado. Además, sostuvo que las instancias legales estatales han bloqueado los diversos recursos interpuestos por la Casa de Hidalgo, de manera que buscarán respaldo de otras instituciones.