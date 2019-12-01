Yankel Benítez sostiene diálogo cercano con vecinos de Lomas de Vista Bella

Morelia, Michoacán; 20 de enero de 2026.- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con vecinas y vecinos de la colonia Lomas de Vista Bella, con el objetivo de escuchar de manera directa sus necesidades y atender diversos temas de interés comunitario.

En este encuentro, el secretario del Ayuntamiento estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo; la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Joanna Moreno Manzo; y el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, quienes participaron activamente en el diálogo y refrendaron la disposición de sus áreas para trabajar de la mano con la ciudadanía.

Durante la reunión se abordó la renovación de la encargatura del orden de la colonia, la cual se prevé programar para el mes de febrero, así como la regulación de dos restaurantes-bar ubicados en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad, el cumplimiento de la normatividad y la tranquilidad de las vecinas y los vecinos.

“La instrucción del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar es clara: estar cerca de las colonias, escuchar a la gente y atender los temas que impactan directamente en su vida diaria, sólo así podemos construir la paz y fortalecer la confianza entre ciudadanía y gobierno”, expresó el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez.

Finalmente, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de mantener una comunicación abierta, cercana y permanente con las colonias, promoviendo el trabajo coordinado entre dependencias, para generar entornos seguros y ordenados en beneficio de la comunidad, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.