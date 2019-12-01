Yankel Benítez Silva se reúne con la comunidad del Telebachillerato en Cotzurio, Tenencia de Chiquimitío

Yankel Benítez Silva se reúne con la comunidad del Telebachillerato en Cotzurio, Tenencia de Chiquimitío
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:02:18
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Morelia, Michoacán; 7 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la comunidad de Cotzurio, perteneciente a la Tenencia de Chiquimitío, para escuchar de primera mano las necesidades de las y los estudiantes del Telebachillerato.

Durante el encuentro, se dialogó sobre los principales desafíos que enfrentan diariamente: la necesidad de equipo para mejorar las aulas; el deseo de las y los jóvenes de practicar deporte y contar con espacios para el recreo; resolver los problemas recurrentes causados por la lluvia que complican el acceso y generan inundaciones.

En ese sentido, Yankel Benítez refirió que una de las instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es trabajar de manera cercana para apoyar a las y los morelianos con sus principales necesidades por lo que comprometió equipar sus espacios, llevar balones para que puedan jugar y meter maquinaria para construir una cuneta que evite las inundaciones.

Esta visita refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Morelia con las tenencias y comunidades rurales del municipio, priorizando la educación, el deporte y la infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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