Yankel Benítez Silva se reúne con la comunidad del Telebachillerato en Cotzurio, Tenencia de Chiquimitío

Morelia, Michoacán; 7 de abril de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la comunidad de Cotzurio, perteneciente a la Tenencia de Chiquimitío, para escuchar de primera mano las necesidades de las y los estudiantes del Telebachillerato.

Durante el encuentro, se dialogó sobre los principales desafíos que enfrentan diariamente: la necesidad de equipo para mejorar las aulas; el deseo de las y los jóvenes de practicar deporte y contar con espacios para el recreo; resolver los problemas recurrentes causados por la lluvia que complican el acceso y generan inundaciones.

En ese sentido, Yankel Benítez refirió que una de las instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es trabajar de manera cercana para apoyar a las y los morelianos con sus principales necesidades por lo que comprometió equipar sus espacios, llevar balones para que puedan jugar y meter maquinaria para construir una cuneta que evite las inundaciones.

Esta visita refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Morelia con las tenencias y comunidades rurales del municipio, priorizando la educación, el deporte y la infraestructura básica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.