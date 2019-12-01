Yankel Benítez se reúne con vecinos de la colonia Industrial para establecer orden en negocios

Yankel Benítez se reúne con vecinos de la colonia Industrial para establecer orden en negocios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:45:39
Morelia, Michoacán; 8 de agosto de 2025.- En seguimiento a los trabajos de reordenamiento en las actividades comerciales de algunos negocios en la ciudad, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Industrial para dialogar y atender pendientes en este rubro.

Yankel Benítez comentó que en este primero año de Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, se han dado pasos decisivos para lograr el orden en las actividades comerciales, gracias al diálogo y cercanía con la ciudadanía.

En este sentido, el secretario del Ayuntamiento comentó que hay un interés en que los negocios se sujeten a la normatividad, ya que esto permite que exista una mejor convivencia vecinal y un tránsito más fluido en los espacios públicos de la colonia.

Asimismo, comentó que la campaña “Ordena tu talacha” busca precisamente que todos, sin distingo, se sujeten a la normatividad, de ahí la importancia de dialogar para construir acuerdos que beneficien a la comunidad.

Este tipo de acciones refrendan el compromiso del Gobierno Municipal por generar entornos más ordenados, seguros y funcionales, como parte de su labor constante para hacer de Morelia el mejor lugar para vivir.

