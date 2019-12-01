Yankel Benítez refrenda respaldo institucional en prevención a la trata de personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 15:53:31

Morelia, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de un trabajo coordinado de sus Secretarías, refrenda su respaldo institucional para prevenir y atender la trata de personas, señaló el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.

En el marco de la sesión del Comité Estatal para la Prevención y Atención del Delito de Trata de Personas, el encargado de la política interna del municipio dio a conocer las acciones transversales que desde las dependencias morelianas se realizan en esta materia.

Acompañado de la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Hernández Abarca, destacó dos exitosos y efectivos programas: la red de Puntos Naranjas y el Código Azul.

Los Puntos Naranja son una reconocida estrategia que habilita a establecimientos públicos y privados como sitios seguros, a los que puedan acudir mujeres y menores de edad que se sientan en riesgo.

Mientras que Código Azul es una coordinación entre autoridades municipales y hoteleros locales para detectar y reportar cualquier señal de alarma en este tipo de espacios.

Yankel Benítez señaló que las dependencias morelianas continuarán trabajando coordinadas y de la mano con otros niveles de autoridad, para seguir ganando terreno en contra del delito de la trata de personas.