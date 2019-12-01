Yankel Benítez promueve la 4ª Feria Gastronómica de Umécuaro e invita a disfrutar su riqueza turística

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:22:03

Morelia, Michoacán; 05 de abril de 2026.- En el marco de las actividades de Semana Santa, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recorrió la 4ª Feria Gastronómica Umécuaro, reafirmando la invitación a visitantes y turistas para disfrutar de este evento que combina tradición, sabor y convivencia familiar.

Acompañado por autoridades auxiliares, el secretario visitó los distintos espacios, dialogó con emprendedoras y emprendedores locales, y destacó la importancia de este tipo de actividades que fortalecen el turismo y generan oportunidades económicas en las comunidades.

Impulsada por el Gobierno de Morelia a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), la feria se consolida como un atractivo más de la temporada, al ofrecer una amplia variedad de platillos regionales, así como actividades recreativas y culturales en un entorno natural.

La invitación permanece abierta para que familias morelianas y visitantes acudan a la Presa de Umécuaro, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, y formen parte de esta experiencia que impulsa la economía local, preserva las tradiciones y posiciona a Morelia como un destino turístico vivo y cercano durante Semana Santa.