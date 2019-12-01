Yankel Benítez promueve la 4ª Feria Gastronómica de Umécuaro e invita a disfrutar su riqueza turística

Yankel Benítez promueve la 4ª Feria Gastronómica de Umécuaro e invita a disfrutar su riqueza turística
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 17:22:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 05 de abril de 2026.- En el marco de las actividades de Semana Santa, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recorrió la 4ª Feria Gastronómica Umécuaro, reafirmando la invitación a visitantes y turistas para disfrutar de este evento que combina tradición, sabor y convivencia familiar.

 

Acompañado por autoridades auxiliares, el secretario visitó los distintos espacios, dialogó con emprendedoras y emprendedores locales, y destacó la importancia de este tipo de actividades que fortalecen el turismo y generan oportunidades económicas en las comunidades.

 

Impulsada por el Gobierno de Morelia a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), la feria se consolida como un atractivo más de la temporada, al ofrecer una amplia variedad de platillos regionales, así como actividades recreativas y culturales en un entorno natural.

 

La invitación permanece abierta para que familias morelianas y visitantes acudan a la Presa de Umécuaro, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, y formen parte de esta experiencia que impulsa la economía local, preserva las tradiciones y posiciona a Morelia como un destino turístico vivo y cercano durante Semana Santa.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Rayo provoca incendio de palmera en plena tormenta en León, Guanajuato
Encuentran a un hombre sin vida en el Río Grande de Morelia
Localizan sin vida a pareja en panteón de Parácuaro, Michoacán
Ataque armado deja un hombre sin vida en la Jacona, Michoacán
Más información de la categoria
De las aulas al reclusorio: Adolescente que mató a dos profesoras con rifle de asalto en Michoacán, es vinculado a proceso
Madrugan a viajeros en vacaciones: aumentaron tarifas de aeropuertos en México en plena Semana Santa
Accidente de moto en Ecuandureo, Michoacán, deja dos heridos
Anuncia Bedolla 127 mdp para la segunda etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua
Comentarios