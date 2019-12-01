Yankel Benítez participa en jornada integral en salida a Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:41:54

Morelia, Michoacán; 21 de marzo de 2026.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, acompañado del titular de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, encabezó una jornada de limpieza en la salida a Pátzcuaro para garantizar el tráfico seguro y ordenado en esta zona.

"Estamos interviniendo una de las principales entradas a nuestra hermosa ciudad, la salida a Pátzcuaro", expresó el encargado de la política interna del municipio, quien agregó que aunque este tramo compete a otras instancias de Gobierno, "estamos aquí trabajando".

De esta manera se refrenda el trabajo del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por atender todas las vialidades y zonas de ingreso a la ciudad capital.

Yankel Benítez señaló que, además del beneficio para los propios ciudadanos de Morelia, estas labores dan seguridad y orden a los arribos de turistas que ya comienzan a llegar al municipio por el próximo periodo vacacional.

Trabajando para contar con condiciones de movilidad óptimas para la ciudadanía, visitantes y turistas, en Morelia se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.