Yankel Benítez invita a jóvenes a participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:08:32
Morelia, Michoacán, a 07 de noviembre de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dio a conocer que el Sorteo del Servicio Militar Nacional para la Clase 2007 y Remisos se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre, e hizo un llamado a las y los jóvenes inscritos a cumplir con este deber cívico.

“El Servicio Militar es una responsabilidad que fortalece los valores de disciplina, compromiso y amor por nuestro país; por ello, invitamos a todas y todos los jóvenes inscritos a participar en el sorteo y presentarse puntualmente con su documentación”, expresó Yankel Benítez.

El sorteo se realizará en el Auditorio de usos múltiples de Ciudad Universitaria, ubicado en Av. General Francisco J. Múgica s/n, colonia Villa Universidad. Las y los participantes deberán presentarse a las 07:00 horas con su cartilla del Servicio Militar Nacional, ya que el sorteo iniciará a las 08:00 horas. Al finalizar, las cartillas serán selladas con el resultado del sorteo (bola blanca o bola negra).

Finalmente, el Secretario recordó que quienes aún no han recogido su cartilla deben acudir a las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), a fin de estar en condiciones de participar en el sorteo. El CAM se encuentra en la calle Eduardo Ruiz 570, en el Centro Histórico de la ciudad.

