Liberan a joven detenido tras protestas por el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 09:54:57

Morelia, Michoacán, 28 de diciembre del 2025.- Raúl Meza Abonce, arrestado a principios de noviembre durante las manifestaciones en Morelia para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, recuperó su libertad la tarde del sábado.

Su salida del penal de Mil Cumbres fue posible luego de que un juez autorizara cambiar las medidas cautelares que lo mantenían en prisión, lo que le permitirá enfrentar su proceso penal fuera de la cárcel.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que el gobierno estatal colaboró con la Fiscalía para que se ajustaran dichas medidas. Meza Abonce, de 28 años, permanece vinculado a proceso por sabotaje y daños, delitos que le fueron imputados tras los hechos ocurridos durante las protestas del pasado noviembre.

Las autoridades señalan a Meza como uno de los participantes en la irrupción al Palacio de Gobierno de Michoacán, ocurrida durante las movilizaciones que exigían esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.

En esa jornada fueron detenidas otras siete personas, quienes quedaron en libertad días después, mientras que Meza continuó bajo proceso.

La detención del joven generó debate en redes sociales, donde se difundió un video que muestra el momento en que policías estatales ingresaron al edificio para detener a los manifestantes, sometiendo a Raúl Meza durante el operativo.