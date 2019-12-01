Claudia Sheinbaum encabeza aprobación presidencial en América Latina con 61%, según sondeo

Claudia Sheinbaum encabeza aprobación presidencial en América Latina con 61%, según sondeo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 10:37:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lidera el ranking de mandatarios latinoamericanos con mayor nivel de aprobación ciudadana, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Atrevia.

Con un 61 por ciento de respaldo, la mandataria mexicana se posiciona en el primer lugar regional a poco más de un año de asumir el cargo.

La información fue difundida por el medio chileno Meganoticias, que detalló que en segundo lugar se encuentra José Jerí, presidente de facto de Perú, con 51 por ciento de aprobación.

En tercer sitio figura el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien registra 49 por ciento de apoyo entre la población consultada.

El estudio coloca en la cuarta posición al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con 46 por ciento de aprobación, seguido por el mandatario argentino Javier Milei, quien obtuvo el 44 por ciento.

Más abajo se encuentran Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con 41 por ciento, y Santiago Peña, mandatario de Paraguay, quien comparte ese mismo nivel de respaldo ciudadano.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Liberan a joven detenido tras protestas por el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán
Mujer resulta herida de bala en la colonia Asturias de la CDMX tras riña
Choque entre autobús y tractocamión en Tamaulipas deja dos muertos y 36 heridos
Irrumpe comando en Villaflores, Chiapas: incendia dos bares y se lleva a sus dueños y cinco personas más; 200 agentes son desplegados
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum encabeza aprobación presidencial en América Latina con 61%, según sondeo
Nueva erupción del Etna genera explosiones y ríos de lava en Italia
Gasolina no tendrá incremento real de precio en el 2026 en México; Hacienda recuerda acuerdo de 24 pesos
Compra de maquinaria reforzará mantenimiento carretero a nivel nacional: Claudia Sheinbaum
Comentarios