Claudia Sheinbaum encabeza aprobación presidencial en América Latina con 61%, según sondeo

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lidera el ranking de mandatarios latinoamericanos con mayor nivel de aprobación ciudadana, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Atrevia.
Con un 61 por ciento de respaldo, la mandataria mexicana se posiciona en el primer lugar regional a poco más de un año de asumir el cargo.
La información fue difundida por el medio chileno Meganoticias, que detalló que en segundo lugar se encuentra José Jerí, presidente de facto de Perú, con 51 por ciento de aprobación.
En tercer sitio figura el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien registra 49 por ciento de apoyo entre la población consultada.
El estudio coloca en la cuarta posición al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con 46 por ciento de aprobación, seguido por el mandatario argentino Javier Milei, quien obtuvo el 44 por ciento.
Más abajo se encuentran Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con 41 por ciento, y Santiago Peña, mandatario de Paraguay, quien comparte ese mismo nivel de respaldo ciudadano.