Yankel Benítez invita a jóvenes a estar atentos del sorteo de Servicio Militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 12:16:24

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2025.- Al recordar que esta responsabilidad refuerza los valores patrios y cívicos de las nuevas generaciones, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, invitó a los jóvenes y remisos registrados este año a estar atentos del sorteo del Servicio Militar.

El encargado de la política interna del municipio, informó que el registro para la Cartilla del Servicio Militar Nacional concluyó este año con 2 mil 450 personas registradas, entre jóvenes de la generación 2007 y remisos. El tradicional sorteo mediante tómbola se llevará a cabo el 30 de noviembre a partir de las 7:00 horas.

“A quienes les toque la bola blanca, les corresponderá realizar el servicio militar de manera presencial; quienes saquen la bola negra quedarán como reserva. Todos deben acudir con la hoja de registro para participar en el sorteo”, explicó Benítez Silva.

Cabe recordar que cumplir con el servicio militar es una obligación constitucional para los hombres, mientras que las mujeres se pueden integrar de forma voluntaria.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento de Morelia precisó que la liberación de cartillas iniciará el 2 de enero de 2026 en la Zona Militar, tanto para quienes realizarán el servicio como para los que mantengan condición de reserva.

La administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene atenta a este importante proceso tanto para los jóvenes de nuestro municipio como para el servicio a la nación.