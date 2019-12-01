Yankel Benítez impulsa diálogo en consulta para San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán; 15 de agosto de 2025.- El Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva sostuvo una reunión con autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), representantes del Gobierno del Estado, y habitantes de San Miguel del Monte, con el propósito de buscar acuerdos para la petición de consulta que definirá la conformación o no de esta tenencia como comunidad indígena con autogobierno y, en consecuencia, el ejercicio directo de su presupuesto.

Benítez Silva subrayó que para la administración municipal es fundamental que las comunidades tengan la oportunidad de expresar libremente su voluntad, incluyendo el derecho a no participar en dicho proceso, si así lo determinan. En este sentido, reiteró que el Ayuntamiento estará atento a las disposiciones que emita el IEM, garantizando el respeto absoluto a la decisión de la población.

El Secretario destacó que el acercamiento con las y los pobladores de la comunidad busca fortalecer las labores de información, a fin de que la ciudadanía de San Miguel del Monte emita su voto con pleno conocimiento de las implicaciones y alcances de la consulta.

La tenencia de San Miguel del Monte está conformada actualmente por un jefe de tenencia y comités auxiliares para la gestión de asuntos locales; de igual forma, se cuenta con un Consejo de Participación Ciudadana, donde se involucra a los habitantes en la toma de decisiones y la gestión de la tenencia.