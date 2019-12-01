Hallan cuerpo sin vida en Río Laja de Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 13:39:14

Celaya, Guanajuato, 13 de abril del 2026.- Vecinos de la comunidad La Aurora despertaron con el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Río Laja, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con versiones preliminares eran alrededor de las 9 de la mañana de este lunes cuando familiares fueron notificados sobre el cuerpo sin vida de un pariente en el río, por lo que se desplazaron al lugar.

Al confirmar los hechos de inmediato pidieron apoyo a través del sistema de emergencias 911 donde arribaron elementos policíacos de Guardia Nacional y municipales así como socorristas de urgencias médicas, en la calle Flores Magón.

Paramédicos examinaron a la víctima de más de 50 años de edad quien presentaba golpes mismo que ya no contaba con signos vitales, motivo por el cual se dio aviso a la fiscalía del estado y al mismo tiempo se colocó la cinta amarilla para preservar evidencias

Minutos después agentes criminalistas llegaron al sitio de la escena donde recopilaron la información para integrarlo al acta correspondiente y comenzar las averiguaciones para esclarecer los hechos .

Una vez que concluyeron los trabajos de campo el cuerpo fue retirado y llevado a las instalaciones del SEMEFO en la capital del estado donde le practicarán la necropsia de ley y arrojará las causas del fallecimiento.