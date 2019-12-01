Yankel Benítez escucha a vecinos y recorre colonia Cruz del Barreno de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 19:17:36

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Continuando con las labores para trabajar de manera cercana a la ciudadanía, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, recorrió la colonia Cruz del Barreno y escuchó a los vecinos del lugar y zonas cercanas.

La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que es primero escuchar e inmediatamente dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía, se sigue cumpliendo en el trabajo del día a día, subrayó Benítez Silva al visitar esta colonia del norte de la ciudad.

En su recorrido y encuentro con los vecinos, fue recibido por autoridades auxiliares, así como colonos de Cruz del Barreno, Lago 1, Lago 2 y Ampliación Solidaridad, quienes le expresaron sus necesidades.

De esta manera, el encargado de la política interna del municipio reafirmó que escuchando a los ciudadanos directamente en sus colonias y dando seguimiento oportuno con las áreas del Ayuntamiento de Morelia, se construye el mejor lugar para vivir.