Yankel Benítez emite medidas de seguridad por “Día de Muertos” en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El Día de Muertos es una actividad arraigada en la cultura mexicana y convoca a miles de morelianos en torno al programa que lleva a cabo el Gobierno de Morelia, por lo cual, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva solicitó a la ciudadanía tomar medidas de seguridad en la instalación de alteres, tapetes y en su visita a panteones.

Basado en un protocolo de actuación y acción diseñado por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, en lo que se refiere a la colocación de velas, estas deberán estar en superficies estables, lejos de materiales inflamables. En hogares deberán apagarse antes de dormir o salir. Nunca deben dejarse sin supervisión.

Además, Yankel Benítez comento que se deberá evitarse aerosoles, telas sintéticas y plásticos. Prohibido guardar alcohol, gasolina o thinner cerca. Usar de manera preferente velas LED. Mantener espacios ventilados y eléctricos en buen estado. Fuera del alcance de niños. Se deberá tener un extintor y emergencias a la mano.

En cuanto a la visita a los panteones, las familias al llegar al lugar deberán ubicar salidas, servicios médicos y autoridades. Como visitantes se deberá respetar el campo santo, no caminar sobre fosas ni acercarse a alguna que pudiera encontrarse abierta. Se deberá cuidar a menores, adultos mayores o población vulnerable.

La hidratación en todo momento deberá ser un factor a cuidar, el uso de protector solar y calzado cómodo. Se invita a las y los morelianos a prevenir el dengue con el uso de arena húmeda en los arreglos florales o bien usar flores artificiales. Sigue indicaciones oficiales, sobretodo la prohibición del consumo de alcohol, drogas y cargar objetos punzocortantes, deposita la basura en su lugar.

De esta manera, el secretario, Yankel Benítez, comentó que el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con la seguridad y bien de las familias durante esta tradicional celebración e invita a las y los habitantes, visitantes a vivir el Día de Muertos con responsabilidad y tradición.