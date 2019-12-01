Yankel Benítez da seguimiento a proceso de regularización de colonia 13 de Abril

Morelia, Michoacán, a 04 de diciembre de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia mantiene su compromiso de construir una ciudad más ordenada y con mejores oportunidades para todas y todos. Con esta visión, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia 13 de Abril, al norte de la ciudad, para dar seguimiento al proceso de regularización que por años ha sido una demanda sentida de la comunidad.

Durante el encuentro, se revisaron los planos y la delimitación de polígonos junto con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), Joanna Moreno Manzo, con el objetivo de avanzar de manera clara y transparente en los pasos que permitirán brindar certeza jurídica sobre sus propiedades.

Con empatía y cercanía, Yankel destacó: “Sabemos lo importante que es para cada familia contar con un patrimonio seguro. Estamos trabajando de la mano con ustedes para que este proceso avance y pronto puedan tener la tranquilidad que merecen.”

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar refrenda su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de las familias morelianas, impulsando colonias ordenadas, servicios dignos y un desarrollo urbano que ponga en el centro a las personas.