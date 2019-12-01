Yankel Benítez da seguimiento a obra de drenaje en la colonia Rubén Jaramillo

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- El Ayuntamiento de Morelia mantiene firme su compromiso con las familias del municipio, al continuar dando respuesta puntual a las necesidades más sentidas de la población. En este sentido, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con vecinas y vecinos de la colonia Rubén Jaramillo para dar seguimiento a una obra de drenaje que está por iniciar en la zona.

Este proyecto responde a un compromiso del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con las y los habitantes de dicha colonia, quienes durante una visita anterior expresaron su preocupación por la infraestructura sanitaria del lugar. Hoy, ese planteamiento se convierte en acción concreta, reafirmando la cercanía de esta administración con la ciudadanía.

Durante el encuentro, Yankel Benítez explicó que esta obra representa una mejora directa en la calidad de vida de las familias, ya que permitirá resolver problemas de salud pública, bienestar y habitabilidad que durante años habían sido postergados.

Este avance forma parte de los logros de la administración municipal, dentro de las obras que se enmarcan en el Primer Informe de Gobierno del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien ha priorizado la atención a los servicios públicos como eje central de su administración.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reitera que la atención directa, la participación ciudadana y la mejora de los servicios son pilares fundamentales para que Morelia sea el mejor lugar para vivir.