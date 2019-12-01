Yankel Benítez coordina obra en colonia Rubén Jaramillo

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025.- Escuchar y atender las necesidades de los ciudadanos de las colonias morelianas es el sello del Gobierno Municipal, por lo que el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión con vecinos de la colonia Rubén Jaramillo en seguimiento a una obra de drenaje para esta zona.

En el marco de este productivo encuentro, Benítez Silva recordó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es primero escuchar y después dar seguimiento puntual a las necesidades de los morelianos.

En ese sentido el secretario informó que, según datos preliminares, la obra de drenaje contará con más de mil metros lineales para mejorar la calidad de vida de los hogares, las familias y la colonia, misma que presentaría importantes avances o sería concluida en el actual año.

El funcionario municipal refrendó que los recorridos, encuentros y reuniones con colonos no se detienen, pues es junto con ellos y ellas que en Morelia se construye el mejor lugar para vivir.