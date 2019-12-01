Choque por alcance en El Marqués, deja a un operador sin vida y otro más herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 20:02:59

El Marqués, Querétaro, 24 de abril de 2026.- La tarde de este martes, servicios de emergencias, se movilizaron al libramiento Noreste, en donde se registró un choque entre tráilers e incendio de uno de ellos, que dejó como saldo a una persona sin vida y otra más lesionada.

Fue sobre el kilómetro 8, en el municipio de El Marqués, en donde se registró el choque por alcance entre ambas unidades pesadas.

Sin embargo, al ocurrir la colisión, una de las unidades comenzó a incendiarse, por lo que rápidamente, se dio parte a los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez que llegaron al lugar, elementos de CAPUFE, así como analistas de Protección Civil de El Marqués, auxiliaron al sobreviviente, quien fue trasladado a un hospital para continuar con la atención.

Desafortunadamente, al sofocar el incendio, se confirmó el fallecimiento de uno de los operadores, quien quedó al interior de la unidad que se incendió.

La zona fue acordonada, por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.