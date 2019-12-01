Localizan con vida a cuatro adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas en Zamora

Localizan con vida a cuatro adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas en Zamora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 19:51:38
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Morelia, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Luego de varios días sin tener contacto con sus familias, cuatro adolescentes reportadas como desaparecidas en el municipio de Zamora fueron localizadas sanas y salvas, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

De acuerdo con la institución, la última comunicación con las menores se registró el pasado 8 de abril, mientras que su desaparición fue denunciada ante las autoridades el día 10, lo que activó los protocolos de búsqueda correspondientes.

Las jóvenes, identificadas como Melanie Guadalupe “N”, Naomi Nicole “N”, Luna Hiromi “N” y Estefanía Elvira “N”, fueron ubicadas sobre la carretera Sahuayo-Zamora, como resultado de las acciones emprendidas por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Tras su localización, las adolescentes quedaron bajo resguardo institucional, donde reciben atención integral para salvaguardar su bienestar físico y emocional.

La Fiscalía estatal indicó que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que se prevé que en las próximas horas se brinde mayor información.

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