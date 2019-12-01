Yankel Benítez acerca capacitación en primeros auxilios a vecinos de Lomas de Santiaguito

Yankel Benítez acerca capacitación en primeros auxilios a vecinos de Lomas de Santiaguito
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 16:49:31
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Morelia, Michoacán; 24 de octubre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención y brindar herramientas para actuar ante una emergencia, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, visitó la colonia Lomas de Santiaguito junto con personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Durante la actividad, las y los vecinos participaron en una jornada de capacitación en primeros auxilios, donde aprendieron conocimientos básicos que pueden ayudar a proteger la vida y responder de manera oportuna ante una situación de riesgo.

El secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez, destacó que acercar estos conocimientos a las colonias permiten fortalecer la participación de la ciudadanía, y fomentar una cultura de prevención desde los hogares y las comunidades.

Señaló que el trabajo en territorio es fundamental para conocer las necesidades de las familias y llevar acciones que contribuyan directamente a su bien común.

Con estas actividades, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar cerca de la ciudadanía, impulsar la prevención y promover comunidades más preparadas y seguras.

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