¡Ya puedes visitar a la nueva jirafa del zoológico! Oficialmente se integra a su manada

Morelia, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La cría macho de jirafa reticulada, nacida el pasado 22 de septiembre en el Parque Zoológico Benito Juárez, ya disfruta de su albergue al lado del resto de la manada, luego de un proceso favorable de adaptación que le ha permitido integrarse rápidamente con los demás ejemplares.

La pequeña jirafa ha mostrado un comportamiento positivo durante esta nueva etapa, en la que comienza a explorar y convivir con sus compañeros. Además de continuar alimentándose de leche materna, ya empieza a probar pequeñas cantidades de pasto y alfalfa, como parte de su proceso natural de crecimiento y desarrollo.

Su estado de salud es bueno y se mantiene bajo observación por parte del personal especializado del recinto, que da seguimiento a su desarrollo y bienestar. Las y los visitantes ya pueden conocerla en su albergue y observar cómo interactúa con la manada, aunque por el momento todavía no se acerca a la plataforma de observación.

Este nuevo integrante se caracteriza por ser muy curioso y juguetón, por lo que cada día sorprende con nuevas exploraciones y comportamientos. Su integración representa un avance importante en su desarrollo, al permitirle desenvolverse en un entorno acompañado por otros ejemplares de su misma especie.

En las próximas semanas, las redes sociales del Zoológico de Morelia habilitarán una dinámica para que las y los visitantes elijan su nombre. Mientras tanto, se invita a las familias a conocer de cerca a esta pequeña jirafa, recordando que el bienestar animal y la reproducción de especies forman parte fundamental de las acciones de conservación del parque.