Ya hay intervención de EEUU en México, pero no lo quiere aceptar Sheinbaum: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- En México ya hay intervención estadounidense desde hace meses, como lo advirtió en su momento, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien indicó, solo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum no lo acepta.

“Hace cuánto les dije. Que ya andaban los militares en los operativos en Michoacán, allá con los militares de Estados Unidos. Realmente la presidenta ha venido colaborando con el gobierno de Estados Unidos, pero lo ha hecho a escondidas, porque eso contradice la narrativa de Morena de hacer alarde de un nacionalismo cuando no lo hay en la realidad, en el terreno de los hechos”, dijo.

En ese sentido, el líder priista consideró como indolente la intención de la mandataria federal de ‘ofrecer apoyo’ a Guatemala por la violencia que vive con el tema de las pandillas.

“No sabía si reírme o llorar, cuando escuché esa declaración de la presidenta. Eso es muy triste y la presidenta ha sido indolente porque viene a Michoacán y se pone a hablarnos de cocinitas o de estufitas de leña o a inaugurar hospitales que ya estaban inaugurados, cuando no habla nada del problema del crimen organizado, pero sí le preocupa mucho lo que pasa en Guatemala, eso es la indolencia”, mencionó.

Insistió en que Claudia Sheinbaum primero debe ofrecer apoyo a las y los michoacanos que padecen a diario una violencia, incluso más fuerte que la generada en el país Centroamericano.

“Ojalá y ese apoyo se los diera a los habitantes de Huizontla, que tienen desde diciembre siendo víctimas de bombas lanzadas desde drones, de explosiones de minas terrestres que ya mataron a un campesino”, dijo.

Memo Valencia aseguró que las acciones que realiza el gobierno de Sheinbaum solo buscan desviar la atención de los verdaderos problemas, como es la inseguridad en México, ejemplo claro de esto es la reforma electoral que impulsa para que se hable de ello y no de lo más urgente.

“Yo creo que la presidenta está empeñada en desviar a través de la reforma electoral la atención de los mexicanos de los problemas que vive el país, de tanto desplazado, de tanto ejecutado, secuestrado, extorsionado, de tantas comunidades bajo el asedio del crimen organizado, de que ha sido un fiasco el Plan Michoacán y los problemas se repiten en todo el país. Busca desviar atención con esta reforma electoral que no es una necesidad en este momento”, afirmó.

El único objetivo de la reforma es acallar a las minorías que con años de lucha lograron ser representados en el Poder Legislativo, y ahora, el régimen morenista solo busca el control total del poder, al eliminar paulatinamente a la oposición para que no existan los contrapesos ante estas decisiones autoritarias, advirtió Brenda Garnica Meza, secretaria de Operación Política.

“El PRI lo deja claro ante el pueblo de Michoacán y de México que esta ley será votada en contra y seguiremos levantando la voz ante quienes resisten al narcogobierno y defendemos por encima de todo la libertad y los derechos de las mexicanas y de los mexicanos”, indicó.

Acompañaron la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como Evelio Segura, dirigente en Michoacán de la Fundación Colosio.