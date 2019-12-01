¡Ya está lista la tirolesa de Chandio!: Gladyz Butanda

Apatzingán, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- La tirolesa del Bioparque Ecoturístico de la Laguna de Chandio ya está lista, así como muchos otros atractivos que harán de este lugar, ubicado en Apatzingán, un espacio de convivencia familiar que contribuye al resarcimiento del tejido social en Tierra Caliente, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.



En la inauguración de este espacio, la funcionaria estatal remarcó que el parque ecoturístico tendrá una tirolesa de 150 metros lineales, un foro de eventos culturales y deportivos, una cancha de básquetbol, área de juegos infantiles, tiendas, módulos gastronómicos y 10 kioskos para la convivencia familiar.



Agregó que la obra también está alineada a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que su accesibilidad es garantía, además de que tendrá 365 metros lineales de guía podotáctil para personas con discapacidad visual.



Enfatizó que para contribuir con la preservación de este espacio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad plantará 83 árboles endémicos.



Finalmente, Gladyz Butanda refirió que el rescate de este espacio está ligado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resarcir el tejido social del estado, con especial énfasis en regiones como Tierra Caliente.