¡Ya está lista la tirolesa de Chandio!: Gladyz Butanda

¡Ya está lista la tirolesa de Chandio!: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:16:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- La tirolesa del Bioparque Ecoturístico de la Laguna de Chandio ya está lista, así como muchos otros atractivos que harán de este lugar, ubicado en Apatzingán, un espacio de convivencia familiar que contribuye al resarcimiento del tejido social en Tierra Caliente, subrayó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.
 
En la inauguración de este espacio, la funcionaria estatal remarcó que el parque ecoturístico tendrá una tirolesa de 150 metros lineales, un foro de eventos culturales y deportivos, una cancha de básquetbol, área de juegos infantiles, tiendas, módulos gastronómicos y 10 kioskos para la convivencia familiar.
 
Agregó que la obra también está alineada a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, por lo que su accesibilidad es garantía, además de que tendrá 365 metros lineales de guía podotáctil para personas con discapacidad visual.  
 
Enfatizó que para contribuir con la preservación de este espacio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad plantará 83 árboles endémicos.
 
Finalmente, Gladyz Butanda refirió que el rescate de este espacio está ligado al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resarcir el tejido social del estado, con especial énfasis en regiones como Tierra Caliente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios