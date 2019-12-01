Xóchitl Ruíz respalda relevos en seguridad y pide nueva estrategia para Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 18:39:39

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025.- En Michoacán se requiere reforzar las acciones y políticas públicas en materia de seguridad y que el Plan por la paz y justicia den resultados a corto plazo, manifestó la diputada Xóchitl Ruíz González tras respaldar los relevos en las áreas de seguridad estatal, y demandar resultados y una estrategia eficaz.

Ante los recientes cambios realizados por el Gobernador de Michoacán en las áreas encargadas de la seguridad pública, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, expresó su confianza en que estos ajustes puedan fortalecer las acciones encaminadas a recuperar la paz en el estado.

La legisladora señaló que los relevos en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Subsecretaría de Operación Policial eran necesarios, pues la situación actual demanda respuestas más firmes y eficaces ante los hechos que siguen afectando a las familias michoacanas.

“Era justo y necesario tomar decisiones que permitan corregir el rumbo”. Y recordó que la población exige resultados concretos y no discursos, por lo que los nuevos nombramientos deberán traducirse en operativos mejor dirigidos y en una estrategia que realmente debilite las estructuras criminales que operan en distintas regiones de la entidad.

Resaltó que Michoacán requiere una nueva estrategia de seguridad y justicia, basada en evidencia, coordinación institucional y resultados. Además enfatizó que es momento de revisar lo que no ha funcionado y avanzar hacia un modelo que priorice la protección de los derechos humanos y la seguridad.

La diputada hizo un llamado a que las instancias estatales mantengan comunicación constante con municipios y Federación, a fin de articular acciones más efectivas contra la violencia que tanto lastima a la población.

Xóchitl Ruíz subrayó que solo con trabajo coordinado se podrá recuperar la confianza ciudadana, por lo que es necesaria la coordinación entre los diversos niveles de gobierno y escuchar a la población.

Finalmente, reiteró que Michoacán tiene el potencial para convertirse en un estado seguro, próspero y con calidad de vida. “Nuestra gente merece vivir en paz y con oportunidades de desarrollo económico”.