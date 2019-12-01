Xóchitl Ruiz reconoce el liderazgo de Raúl Morón y la suma de esfuerzos por el desarrollo de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 18:18:03
Morelia, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- La diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, refrendó su compromiso con las y los michoacanos al participar en los Informes Regionales del Senador Raúl Morón Orozco, donde se promueve un diálogo directo y cercano con el pueblo.

Durante su participación, la legisladora reconoció el trabajo del Senador Raúl Morón, destacando la importancia de sumar esfuerzos desde todas las trincheras políticas y sociales para fortalecer el desarrollo y bienestar de Michoacán.

“Con unidad la transformación avanza. Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano las necesidades de la gente, acompañar sus gestiones y seguir construyendo juntos un mejor Michoacán”, expresó la diputada local.

Xóchitl Ruiz resaltó que estas giras de trabajo son una oportunidad para conocer el sentir ciudadano, atender demandas locales y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y poderes, siempre en beneficio de las comunidades michoacanas.

Asimismo, subrayó que la transformación de Michoacán se consolida con unidad, compromiso y cercanía con la gente, pilares fundamentales de un proyecto político que pone al centro las verdaderas causas sociales.

 “Hoy más que nunca debemos trabajar hombro con hombro con la ciudadanía, con las mujeres, los jóvenes y los sectores productivos; porque solo escuchando, gestionando y actuando juntos podremos construir un Michoacán más justo, fuerte y próspero para todos”, enfatizó la diputada del Partido Verde.

