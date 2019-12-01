Xóchitl Ruiz recibe a integrantes del Cabildo Infantil de Tzintzuntzan en el Congreso del Estado

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2026.- Con el propósito de acercar a las nuevas generaciones al quehacer legislativo, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, recibió a las y los integrantes del Cabildo Infantil de Tzintzuntzan, con quienes dialogó sobre la función del Poder Legislativo y la importancia de la participación desde la niñez.

Durante el encuentro, las niñas y niños conocieron de cerca el trabajo que realiza el Poder Legislativo, recorrieron las instalaciones del Congreso del Estado y dialogaron con la legisladora, quien respondió sus inquietudes sobre el proceso de creación de las leyes y las responsabilidades que desempeñan las y los diputados.

Xóchitl Ruiz celebró el interés que mostraron las y los integrantes del Cabildo Infantil por conocer el funcionamiento de las instituciones públicas, al considerar que este tipo de experiencias fortalece los valores cívicos y fomenta una participación informada desde edades tempranas.

La legisladora destacó que abrir las puertas del Congreso a la niñez permite construir un vínculo más cercano entre la ciudadanía y sus representantes, además de inspirar a las futuras generaciones a involucrarse en la vida pública con responsabilidad, compromiso y vocación de servicio.

Asimismo, reiteró que desde la Comisión de Derechos Humanos continuará impulsando acciones que garanticen el respeto, la protección y la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, convencida de que escuchar su voz y generar espacios de participación es indispensable para construir un mejor Michoacán.

Finalmente, Xóchitl Ruiz González agradeció la visita del Cabildo Infantil de Tzintzuntzan y reconoció el trabajo de las autoridades educativas y municipales por promover este tipo de ejercicios, que fortalecen la formación cívica de la niñez y contribuyen a construir una sociedad más participativa y comprometida con el bienestar común.