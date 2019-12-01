Xóchitl Ruiz fortalece el diálogo ciudadano para atender las necesidades de las familias michoacanas

Morelia, Michoacán, a 20 de julio de 2026.- El trabajo legislativo cobra mayor sentido cuando se construye de la mano de la ciudadanía, afirmó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, al sostener reuniones con vecinas y vecinos para conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades.

Durante estos encuentros, la legisladora destacó que el diálogo abierto con la población es una herramienta indispensable para identificar las problemáticas que enfrentan las familias y dar seguimiento a las gestiones que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Xóchitl Ruiz señaló que recorrer el territorio le permite mantener un vínculo permanente con la ciudadanía, escuchar distintas perspectivas y enriquecer el trabajo que desarrolla desde el Congreso del Estado, siempre con la convicción de que las decisiones públicas deben partir de las necesidades reales de las personas.

Asimismo, explicó que estos espacios de convivencia también son una oportunidad para informar sobre las acciones legislativas que impulsa y orientar a la población sobre los mecanismos de gestión que pueden ayudar a resolver diversas problemáticas en sus comunidades.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos reiteró que continuará visitando colonias y municipios de Michoacán, convencida de que la cercanía con la gente fortalece la representación popular y permite construir soluciones a partir del diálogo, el respeto y la participación ciudadana.

Finalmente, Xóchitl Ruiz González agradeció la confianza de las y los ciudadanos que participaron en estas reuniones y aseguró que seguirá impulsando una agenda cercana a la población, donde escuchar, atender y dar seguimiento a las demandas sociales continúe siendo una prioridad.