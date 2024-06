Xóchitl Gálvez impugna ante el INE la elección presidencial y solicita sanción contra AMLO

Ciudad de México, 13 de junio de 2024.- Este jueves, Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la impugnación al proceso electoral 2023-2024 para que dé inicio una investigación, y en su caso sancione, la probable intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia e intervención del crimen organizado.

Según dijo la excandidata de la coalición PAN-PRI-PRD, no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que haya una sanción al presidente López Obrador por su intromisión en el proceso electoral que terminó con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar”, dijo Xóchitl Gálvez.

Fue por medio de un documento dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, que la panista explicó que interpuso un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano con el objetivo de “aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerados de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos”.

De acuerdo con Gálvez Ruiz, la elección del pasado 2 de junio no se caracterizó por ser limpia ni tuvo “piso parejo”, ya que consideró que el gobierno “utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata oficial, Claudia Sheinbaum”.