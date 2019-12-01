Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:00:52

Huetamo, Michoacán, a 20 de noviembre 2026.- El Presidente Municipal de Huetamo, Pablo Varona, volvió a la Capilla de Capeo, esta vez para dar inicio a la instalación de adoquín o concreto estampado en su atrio, una obra que dignificará este espacio tan importante para la fe y la convivencia de la comunidad.

Después de haber atendido otras necesidades en esta capilla, hoy se cumple un compromiso más con las familias de Capeo: contar con un atrio ordenado, limpio, seguro y digno para recibir a los feligreses en sus fiestas, celebraciones y actos religiosos.

Durante el arranque, Pablo Varona destacó que en Capeo se trabaja con hechos y que cada visita trae una obra más para la comunidad.

Vecinas y vecinos de Capeo agradecieron la obra, señalando que por años el atrio estuvo en malas condiciones, con tierra y lodo en temporada de lluvias, y que hoy por fin se le dará la imagen que merece.

Con esta acción, el Gobierno de Huetamo sigue trabajando por la dignificación de los espacios comunitarios y religiosos que dan identidad a nuestras comunidades.