Voto femenino, un legado que sigue fortaleciendo la democracia: Lucila Martínez

Voto femenino, un legado que sigue fortaleciendo la democracia: Lucila Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 14:28:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Es necesario seguir fortaleciendo la participación de las mujeres en la vida pública, subrayó la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, quien destacó que la conmemoración del aniversario del primer voto de las mujeres en elecciones federales en México, representa uno de los mayores avances en la consolidación de la democracia y la igualdad de derechos en el país.

Recordó que fue en 1955 un 3 de julio cuando millones de mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para ejercer su derecho al voto en una elección federal, marcando un momento trascendental que abrió las puertas a una mayor participación de las mujeres en la vida política y pública de México.

Lucila Martínez afirmó que este legado obliga a seguir impulsando acciones que garanticen una participación plena, libre e igualitaria de las mujeres en todos los espacios de decisión, así como el respeto a sus derechos político-electorales.

“La historia nos recuerda que los derechos conquistados son fruto de la lucha y del compromiso de muchas mujeres. Hoy nuestra responsabilidad es seguir construyendo una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea una realidad”, expresó.

La regidora reiteró su compromiso de continuar promoviendo desde el Cabildo de Morelia iniciativas que fortalezcan la igualdad sustantiva, la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.

Finalmente, hizo un llamado a mantener viva la memoria de este acontecimiento histórico y a seguir trabajando para que las nuevas generaciones encuentren una democracia cada vez más incluyente, participativa y con igualdad para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balacera en mercado de Zamora, Michoacán, deja un muerto y una herida 
Hombre localizado sin vida en cauce de un río en Landa de Matamoros, Querétaro
Despliegan operativo de seguridad en la Tierra Caliente de Guerrero, tras reportes de ataques con drones
Identifican a taxista ultimado a tiros en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Gabinete de Seguridad niega versiones sobre traslado y protección militar a Rubén Rocha Moya
Dronazos, quemas y enfrentamientos dejan un muerto y un herido en Zinapécuaro, Michoacán
Balaceras y bloqueos se apoderan de Zinapécuaro, Michoacán
Abandonan a abuelito enfermo de cáncer en Palmira, Colombia
Comentarios