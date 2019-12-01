Voto femenino, un legado que sigue fortaleciendo la democracia: Lucila Martínez

Morelia, Michoacán, a 9 de julio 2026.- Es necesario seguir fortaleciendo la participación de las mujeres en la vida pública, subrayó la regidora de Morelia, Lucila Martínez Manríquez, quien destacó que la conmemoración del aniversario del primer voto de las mujeres en elecciones federales en México, representa uno de los mayores avances en la consolidación de la democracia y la igualdad de derechos en el país.

Recordó que fue en 1955 un 3 de julio cuando millones de mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para ejercer su derecho al voto en una elección federal, marcando un momento trascendental que abrió las puertas a una mayor participación de las mujeres en la vida política y pública de México.

Lucila Martínez afirmó que este legado obliga a seguir impulsando acciones que garanticen una participación plena, libre e igualitaria de las mujeres en todos los espacios de decisión, así como el respeto a sus derechos político-electorales.

“La historia nos recuerda que los derechos conquistados son fruto de la lucha y del compromiso de muchas mujeres. Hoy nuestra responsabilidad es seguir construyendo una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea una realidad”, expresó.

La regidora reiteró su compromiso de continuar promoviendo desde el Cabildo de Morelia iniciativas que fortalezcan la igualdad sustantiva, la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.

Finalmente, hizo un llamado a mantener viva la memoria de este acontecimiento histórico y a seguir trabajando para que las nuevas generaciones encuentren una democracia cada vez más incluyente, participativa y con igualdad para todas y todos.