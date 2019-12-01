Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 15:01:30

Centro, Tabasco, a 29 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar impulsa la economía nacional y representa cerca del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), debido a la generación de empleos y la compra de materiales para la construcción.

Durante una visita a Tabasco, la mandataria encabezó la entrega de 79 viviendas nuevas, que forman parte de la meta de construir 62 mil 600 casas en la entidad.

Sheinbaum explicó que este programa beneficia a las familias con menores ingresos y, al mismo tiempo, favorece a sectores como la producción de cemento, varilla, vidrio y aluminio, así como a las empresas dedicadas a la construcción.

La presidenta también destacó el crecimiento anual de 3.3 por ciento reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual relacionó con la obra pública, el aumento al salario mínimo y los programas sociales.

¿Cuál es el avance del programa en Tabasco?

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que Tabasco registra un avance del 86 por ciento en su meta sexenal de 62 mil 600 viviendas, lo que coloca a la entidad como la segunda con mayor progreso en el país.

Además, señaló que se han entregado 5 mil escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y otorgado 21 mil créditos para mejorar viviendas.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reportó que a nivel nacional se han autorizado y contratado 602 mil viviendas nuevas, lo que representa un avance del 50 por ciento respecto a la meta de construir un millón 200 mil casas durante el sexenio. De ese total, 268 mil ya se encuentran en construcción.

En Tabasco, el Infonavit tiene como objetivo construir 40 mil viviendas, con una inversión de 25 mil millones de pesos. Hasta el momento, registra un avance del 95 por ciento en esa meta.

La mandataria señaló que el programa busca facilitar el acceso a una vivienda para las personas con menores ingresos y recordó que, de acuerdo con su administración, durante gobiernos anteriores se otorgaron créditos del Infonavit y Fovissste con condiciones difíciles de pagar.

Agregó que, con la llegada de la actual administración, se reestructuraron créditos en beneficio de 5 millones de familias.

Durante el evento, Juan Manuel Cruz Jesús, beneficiario del programa, agradeció el apoyo y comentó que realizó el trámite para obtener su vivienda en un periodo de 25 días.