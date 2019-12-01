Vive la Noche de Muertos desde las alturas en el teleférico de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- El teleférico de Uruapan espera un incremento del 30 por ciento en el número de usuarias y usuarios durante este fin de semana, en el marco de la celebración de la tradicional Noche de Muertos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, señaló que este año será un referente para medir el potencial turístico de este sistema de transporte aéreo, el cual desde hoy comenzó a recibir turistas nacionales e internacionales, así como catrinas y catrines.

Por su parte, el director del teleférico, Carlos Iván Ramírez Sánchez, compartió que se ha notado la presencia de turistas de Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Estados Unidos, Canadá y Colombia. También se espera la llegada de turistas de Asia, región en la que se ha realizado una importante campaña de promoción turística para esta celebración.

Destacó que las y los visitantes tendrán la oportunidad de trasladarse de forma segura y rápida, al tiempo que podrán disfrutar desde las alturas de los paisajes pintorescos y de las tradicionales ofrendas instaladas en algunas azoteas de los habitantes de Uruapan.