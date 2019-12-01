Vivan las mujeres”, Bedolla incluye heroínas en cuarto Grito de Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 22:59:34

Luis Manuel Guevara / Noventa Grados

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025. - El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, incluyó a las Heroínas de la Independencia de 1810, esto en el marco de la conmemoración de su cuarto Grito de Independencia.

En punto de las 10:30 pm, el titular del Ejecutivo estatal salió al balcón central del Palacio de Gobierno sosteniendo el Lábaro Patrio, para recordar con su arenga a los Padres de la Patria.

En este cuarto Grito de Independencia, incluyó, además de los héroes de la nación, a las heroínas que dieron patria, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), los pueblos indígenas y a las mujeres.

Tras concluir el tradicional grito y entonar las notas del Himno Nacional, el mandatario estatal volvió al balcón principal para apreciar el espectáculo de fuegos artificiales y encendido de la Catedral de Morelia.

Estuvo acompañado de la presidenta del Congreso del Estado, Giuliana Bugarini; el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, así como autoridades castrenses y de los tres niveles de gobierno.