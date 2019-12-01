Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas

Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 20:29:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- El día de hoy, a pocas horas de que se lleve a cabo el grito de independencia en la plancha del zócalo de la CDMX, se registró una riña, en la que comerciantes ambulantes del lugar, agredieron a personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), dejando al menos 8 personas lesionadas.

Sobre los hechos, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), informó que el pleito se registró mientras el personal del SPARVP realizada los recorridos de rutina en la plaza principal, cuando de pronto, los trabajadores comenzaron a agredirlos, argumentando que el personas del SPARVP estaban tratando de impedir que ellos se instalaran en el lugar.

La dependencia señalo que los puestos semifijos que planeaban instalarse en la zona representan un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución, motivo por el cual, querían impedir que se colocaran en la plaza.

El saldo de esta riña fue de 8 personas lesionadas y dos más fueron llevadas a un hospital para su pronta atención médica. Autoridades informaron que tras los hechos se inició la investigación para presentar las denuncias necesarias ante las instancias que corresponden, para así, deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Más información de la categoria
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio
Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
El fantasma del VIH regresa con fuerza: más de 12 mil mexicanos infectados en los últimos nueve meses.
Comentarios