Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2025.- El día de hoy, a pocas horas de que se lleve a cabo el grito de independencia en la plancha del zócalo de la CDMX, se registró una riña, en la que comerciantes ambulantes del lugar, agredieron a personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP), dejando al menos 8 personas lesionadas.

Sobre los hechos, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), informó que el pleito se registró mientras el personal del SPARVP realizada los recorridos de rutina en la plaza principal, cuando de pronto, los trabajadores comenzaron a agredirlos, argumentando que el personas del SPARVP estaban tratando de impedir que ellos se instalaran en el lugar.

La dependencia señalo que los puestos semifijos que planeaban instalarse en la zona representan un riesgo para la movilidad de la ciudadanía, ya que las estructuras y mercancías colocadas en la vía pública pueden ocasionar tropiezos y accidentes durante la gran afluencia que se espera en la Plaza de la Constitución, motivo por el cual, querían impedir que se colocaran en la plaza.

El saldo de esta riña fue de 8 personas lesionadas y dos más fueron llevadas a un hospital para su pronta atención médica. Autoridades informaron que tras los hechos se inició la investigación para presentar las denuncias necesarias ante las instancias que corresponden, para así, deslindar responsabilidades.