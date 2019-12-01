Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 21:45:25

Guanajuato, Gto., 15 de septiembre de 2025.- A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la identificación de 13 víctimas cuyos restos fueron localizados en la comunidad Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Guanajuato, como parte de una investigación en curso.

La dependencia precisó que el hallazgo ocurrió el pasado 28 de agosto, tras un operativo de inteligencia realizado por la Agencia de Investigación Criminal en comunidades entre Silao y Guanajuato. De inmediato se integró la carpeta de investigación 107494/2025 y se inició la recuperación de indicios bajo protocolos periciales y cadena de custodia.

En esta fecha, la institución notificó a siete familias sobre la identificación de sus seres queridos, garantizando —según el comunicado— “acompañamiento psicológico, jurídico y humano en este proceso sensible”.

Peritos antropólogos forenses determinaron que los restos fueron depositados en distintos momentos, por lo que no se trata de un solo evento delictivo. Esta línea de investigación busca esclarecer el contexto en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía destacó que mantiene un ejercicio de transparencia al invitar a familiares a presenciar las diligencias ministeriales en campo, coordinadas por la Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de mantener informadas a las familias y a la ciudadanía “con responsabilidad, empatía y respeto por las víctimas”, a través de los canales institucionales.