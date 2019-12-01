Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 19:23:29
Morelia, Michoacán, 15 de septiembre del 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, dio inicio a la jornada de concientización denominada "Te veo, te creo y te cuido", dirigida a estudiantes, tutores y docentes de instituciones educativas de la entidad, ello con el compromiso de prevenir, atender y generar conciencia sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil.

Sobre el particular, se informó que un equipo interdisciplinario integrado por agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación se trasladó a la localidad de Terrenate, municipio de Madero, donde, a través de dinámicas y charlas especializadas, informaron a la población infantil y adolescente, promoviendo entornos seguros y libres de violencia.

Durante esta jornada, se impartió la plática titulada "La gravedad del maltrato infantil y el abuso sexual", dirigida a estudiantes de primaria de la comunidad, realizando dinámicas como "Que levante la mano quien...", con la que se explicaron los derechos de las niñas y niños, qué son los delitos, cuál es la función de la Fiscalía y cómo identificar, evitar y, en su caso, comunicar situaciones de abuso sexual o maltrato a una persona de confianza. 

Posteriormente, se llevó a cabo una segunda plática dirigida a alumnas y alumnos de secundaria, en la que se explicó el tema del abuso sexual y el maltrato infantil. Durante esta intervención, se abordaron las causas, consecuencias, formas de prevención y fases de estos delitos, brindando herramientas a las y los adolescentes para que reconozcan estas conductas, sepan cómo actuar ante ellas y a qué instituciones acudir.

En total, participaron 86 niñas, niños y adolescentes, así como siete docentes, en una acción que reafirma el compromiso institucional de promover una cultura de prevención, protección y acceso a la justicia para las infancias y adolescencias michoacanas.

