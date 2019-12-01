91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Poco más del 91 ciento de las y los egresados de la Licenciatura como Médico Cirujano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) acreditaron con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL Plus) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), precisó el secretario Académico, Antonio Ramos Paz.

Lo anterior, añadió, está asociado a todo el trabajo que ha sido impulsado durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González para mantener la excelencia académica del programa educativo, así como al esfuerzo de las y los sustentantes y al compromiso de las profesoras y profesores.

El funcionario precisó que cada año graduadas y graduados de la carrera como Médico Cirujano aplican el Examen EGEL como una opción de titulación y se ha observado que en los últimos años se tiene una eficiencia mayor al 90 por ciento, es decir, han obtenido resultados con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio, lo que coloca a la UMSNH muy por arriba de la media nacional.

Indicó que este tipo de evaluaciones no son sencillas e implican un máximo esfuerzo por parte de las y los sustentantes, ya que es un examen complejo, elaborado por académicos especialistas de diversas áreas del sector Salud, el cual se realiza en tres periodos, en los meses de marzo, agosto y diciembre.

Ramos Paz consideró que con la aprobación de dicho examen la UMSNH gana mucho, en primer lugar porque sus egresados tienen esta opción de titulación, y con el análisis de los resultados se pueden ubicar cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen en el programa académico para estar actualizando de manera constantemente los planes de estudio.

En este sentido, el secretario detalló que durante la administración de la rectora Yarabí Ávila, la carrera como Médico Cirujano perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas obtuvo la reacreditación por cinco años por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) periodo que constituye el máximo reconocimiento otorgado a un programa educativo por este organismo evaluador, por lo que la casa de estudios contará con este reconocimiento hasta agosto del 2030.

En tanto, dicha licenciatura también obtuvo en el presente Rectorado la Opinión Técnica Académica (OTA) Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), que tendrá una vigencia de cinco años, es decir, hasta marzo del 2030, al respecto apuntó que a partir de estos resultados, el siguiente paso será buscar la acreditación por parte del Consejo Mexicano de Acreditación de Medicina (COMAEM).

De esta manera, precisó que se ratifica el compromiso institucional de la UMSNH de garantizar a la sociedad la formación de médicas y médicos con altos estándares de calidad.