Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.

Morelia, Michoacan a 15 de septiembre del 2025. - Anticipa tu llegada, recuerda que hay cierres en la avenida Madero desde Nigromante hasta Álvaro Obregón.
Recuerda que hay varios puntos de acceso:
• Macroacceso en la avenida Madero en el cruce con la calle Álvaro Obregón.
• Dos accesos en Corregidora para poder llegar por Abasolo y García Obeso.
• Dos accesos en Melchor Ocampo en sus cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte.
• Un acceso en Morelos Sur en su cruce con Allende.
No podrás acceder con:
• Armas
• Bebidas alcohólicas
• Alimentos y bebidas
• Bastones para celular
• Globos
• Cigarros
• Drogas
• Pirotecnia
• Mochilas
• Encendedores
• Silbatos
• Sillas plegables y bancos
• Balones y pelotas
• Envases de plástico y vidrio
• Cinturones
• Láseres y lámparas
• Paraguas
• Propaganda política
• Drones
Te invitamos a celebrar con responsabilidad, cuidando de tu familia, de quienes te rodean y del espacio que nos une. ¡Celebremos a México!