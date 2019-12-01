Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 19:11:43

Morelia, Michoacan a 15 de septiembre del 2025. - Anticipa tu llegada, recuerda que hay cierres en la avenida Madero desde Nigromante hasta Álvaro Obregón.

Recuerda que hay varios puntos de acceso:

•⁠ ⁠Macroacceso en la avenida Madero en el cruce con la calle Álvaro Obregón.

•⁠ ⁠Dos accesos en Corregidora para poder llegar por Abasolo y García Obeso.

•⁠ ⁠Dos accesos en Melchor Ocampo en sus cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte.

•⁠ ⁠Un acceso en Morelos Sur en su cruce con Allende.

No podrás acceder con:

•⁠ ⁠Armas

•⁠ ⁠Bebidas alcohólicas

•⁠ ⁠Alimentos y bebidas

•⁠ ⁠Bastones para celular

•⁠ ⁠Globos

•⁠ ⁠Cigarros

•⁠ ⁠Drogas

•⁠ ⁠Pirotecnia

•⁠ ⁠Mochilas

•⁠ ⁠Encendedores

•⁠ ⁠Silbatos

•⁠ ⁠Sillas plegables y bancos

•⁠ ⁠Balones y pelotas

•⁠ ⁠Envases de plástico y vidrio

•⁠ ⁠Cinturones

•⁠ ⁠Láseres y lámparas

•⁠ ⁠Paraguas

•⁠ ⁠Propaganda política

•⁠ ⁠⁠Drones

Te invitamos a celebrar con responsabilidad, cuidando de tu familia, de quienes te rodean y del espacio que nos une. ¡Celebremos a México!