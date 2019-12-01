Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.

Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 19:11:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacan a 15 de septiembre del 2025. - Anticipa tu llegada, recuerda que hay cierres en la avenida Madero desde Nigromante hasta Álvaro Obregón. 

Recuerda que hay varios puntos de acceso: 

•⁠  ⁠Macroacceso en la avenida Madero en el cruce con la calle Álvaro Obregón. 
•⁠  ⁠Dos accesos en Corregidora para poder llegar por Abasolo y García Obeso.
•⁠  ⁠Dos accesos en Melchor Ocampo en sus cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte.
•⁠  ⁠Un acceso en Morelos Sur en su cruce con Allende. 

No podrás acceder con:

•⁠  ⁠Armas
•⁠  ⁠Bebidas alcohólicas
•⁠  ⁠Alimentos y bebidas
•⁠  ⁠Bastones para celular
•⁠  ⁠Globos
•⁠  ⁠Cigarros
•⁠  ⁠Drogas
•⁠  ⁠Pirotecnia
•⁠  ⁠Mochilas
•⁠  ⁠Encendedores
•⁠  ⁠Silbatos
•⁠  ⁠Sillas plegables y bancos
•⁠  ⁠Balones y pelotas
•⁠  ⁠Envases de plástico y vidrio
•⁠  ⁠Cinturones
•⁠  ⁠Láseres y lámparas
•⁠  ⁠Paraguas
•⁠  ⁠Propaganda política
•⁠  ⁠⁠Drones

Te invitamos a celebrar con responsabilidad, cuidando de tu familia, de quienes te rodean y del espacio que nos une. ¡Celebremos a México!

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Dictan sentencia de 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N”; culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad
Más información de la categoria
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio
Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
El fantasma del VIH regresa con fuerza: más de 12 mil mexicanos infectados en los últimos nueve meses.
Comentarios