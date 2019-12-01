Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP

Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 18:31:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública informó que continúan las investigaciones y el operativo para la búsqueda de los responsables de la agresión en la que falleció un elemento de la Policía local de Uruapan.

Sobre el particular Oseguera Cortés detalló que en este operativo participan elementos de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades municipales, quienes mantienen un despliegue interinstitucional en la demarcación y sus municipios colindantes. 

A la par, resaltó que a través de las cámaras de videovigilancia del Subcentro región Uruapan del C5 Michoacán, se identificaron al menos a cuatro personas, quienes a bordo de dos motocicletas dispararon a los agentes municipales.

El titular de la SSP comentó que, "en toda la demarcación hay presencia policial, se mantienen filtros de inspección itinerantes en puntos estratégicos y labores de inteligencia, en todo el municipio se ha reforzado la presencia de las fuerzas del orden”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Conoce los accesos y objetos prohibidos para que ingreses rapidamente al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, y que disfrutes esta noche el Grito de Independencia y el concierto gratuito de Christian Nodal.
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Dictan sentencia de 16 años de prisión a Lorenzo Antonio “N”; culpable de abuso sexual en contra de una menor de edad
Más información de la categoria
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
91 por ciento de egresados de Medicina de la UMSNH acreditan examen EGEL con testimonio de desempeño sobresaliente o satisfactorio
Activo operativo para localizar a los responsables del homicidio de un policía en Uruapan, Michoacán: SSP
El fantasma del VIH regresa con fuerza: más de 12 mil mexicanos infectados en los últimos nueve meses.
Comentarios