Visita Luis Nava la Casa Hogar Proyecto de Vida I.A.P.

Ezequiel Montes, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, realizó una visita a la Casa Hogar Proyecto de Vida I.A.P., en el municipio de Ezequiel Montes, donde conoció de primera mano el trabajo que se realiza en favor de las 34 niñas, niños y adolescentes (NNAJ) que ahí habitan.

Durante el recorrido, autoridades y personal del centro presentaron el programa que impulsa la casa hogar para favorecer aprendizajes relacionados con la naturaleza y la alimentación, un esfuerzo que busca que las y los NNAJ se involucren en actividades de cultivo, contacto con la tierra y exploración científica.

Explicaron que este modelo promueve la comprensión de procesos naturales y, al mismo tiempo, abre espacios de participación con la comunidad de la zona, por lo que Luis Nava destacó la importancia de fortalecer iniciativas que generan entornos de aprendizaje seguros y significativos.

El Secretario agregó que el trabajo de Proyecto de Vida I.A.P. contribuye a que niñas, niños y adolescentes desarrollen su curiosidad, construyan habilidades para su futuro y encuentren acompañamiento integral; por eso dicha asociación es una de las 54 beneficiadas del Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La visita permitió conocer las necesidades del centro y refrendar el compromiso de colaborar en acciones que fortalezcan su operación; el recorrido concluyó con un encuentro con el equipo responsable del CAS, quienes compartieron los avances y retos del proyecto.