Visita Luis Nava la Casa Hogar Proyecto de Vida I.A.P.

Visita Luis Nava la Casa Hogar Proyecto de Vida I.A.P.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:29:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ezequiel Montes, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del estado, Luis Nava, realizó una visita a la Casa Hogar Proyecto de Vida I.A.P., en el municipio de Ezequiel Montes, donde conoció de primera mano el trabajo que se realiza en favor de las 34 niñas, niños y adolescentes (NNAJ) que ahí habitan.

Durante el recorrido, autoridades y personal del centro presentaron el programa que impulsa la casa hogar para favorecer aprendizajes relacionados con la naturaleza y la alimentación, un esfuerzo que busca que las y los NNAJ se involucren en actividades de cultivo, contacto con la tierra y exploración científica. 

Explicaron que este modelo promueve la comprensión de procesos naturales y, al mismo tiempo, abre espacios de participación con la comunidad de la zona, por lo que Luis Nava destacó la importancia de fortalecer iniciativas que generan entornos de aprendizaje seguros y significativos. 

El Secretario agregó que el trabajo de Proyecto de Vida I.A.P. contribuye a que niñas, niños y adolescentes desarrollen su curiosidad, construyan habilidades para su futuro y encuentren acompañamiento integral; por eso dicha asociación es una de las 54 beneficiadas del Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

La visita permitió conocer las necesidades del centro y refrendar el compromiso de colaborar en acciones que fortalezcan su operación; el recorrido concluyó con un encuentro con el equipo responsable del CAS, quienes compartieron los avances y retos del proyecto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en Morelia, Michoacán deja una persona sin vida
Se incendia humilde vivienda en colonia irregular de Morelia, Michoacán 
Aseguran tres talleres de blindaje artesanal en Culiacán, Sinaloa
Apatzingán: Ultiman a “El Cocho” en la colonia Lajas de Acapulco; Fiscalía de Michoacán indaga el móvil
Más información de la categoria
María Corina Machado confirma que recibió ayuda de EEUU para salir de Venezuela
Indignación en Apatzingán, Michoacán: Fanny Arreola guarda silencio ante desaparición y homicidio de coordinador del PT… el mismo partido que respaldó su candidatura
Se encienden alertas sanitarias en Reino Unido por brote de gripe H3N2
Queman árbol de navidad en Zitácuaro, Michoacán; piden justicia por homicidio de joven durante un retén de elementos policiacos
Comentarios