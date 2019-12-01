Virgilio Mendoza renuncia al PVEM en Colima y propone alianza contra Morena

Virgilio Mendoza renuncia al PVEM en Colima y propone alianza contra Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 20:02:14
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Colima, Colima, 9 de octubre de 2026.- El senador Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), luego de que la dirigencia nacional decidiera mantener la alianza con Morena en Colima rumbo a las elecciones de 2027. En respuesta, propuso unir a partidos de oposición para competir contra el partido gobernante.

Durante una conferencia de prensa, Mendoza invitó a la priista Mely Romero Celis, al panista Riult Rivera Gutiérrez y a la emecista Margarita Moreno González a sumarse a un frente común. También planteó incluir a empresarios, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores. Junto con él, algunos dirigentes municipales del Verde anunciaron que dejarían sus cargos.

El senador expresó su desacuerdo con que el PVEM vuelva a apoyar a Morena en el estado. La ruptura ocurre después de diferencias por la elección de quien encabezará el proyecto de Morena rumbo a la gubernatura. El partido designó a Rosa María Bayardo, actual alcaldesa de Manzanillo, como coordinadora estatal de sus trabajos de organización.

Mendoza criticó la gestión de Bayardo en Manzanillo y señaló problemas en servicios públicos, seguridad y atención ciudadana. Aunque reconoció que él y su equipo participaron en la campaña de la alcaldesa, dijo que no está de acuerdo con que ella encabece el proyecto de Morena para las elecciones estatales. También afirmó que cerca del 60 por ciento de los habitantes de Colima quiere un cambio de gobierno, aunque no presentó datos para respaldar esa cifra.

El senador confirmó que mantiene su intención de buscar la gubernatura, pero aseguró que está dispuesto a apoyar a otra persona si logra reunir mayor respaldo y demuestra tener experiencia para gobernar. Por ahora, no está claro cuántos integrantes del PVEM en Colima se sumarán a su propuesta, pues varias figuras del partido no estuvieron presentes durante el anuncio.

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