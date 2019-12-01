Violencia de género en Amealco, Querétaro, es por alcoholismo: afirmó Oscar Pérez Martínez

Violencia de género en Amealco, Querétaro, es por alcoholismo: afirmó Oscar Pérez Martínez
Fecha: 7 de Agosto de 2025
Amealco, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Amealco de Bonfil, Oscar Pérez Martínez, atribuyó la problemática de violencia de género en esta demarcación al alcoholismo, al considerar que es una de las situaciones que más afectan a la sociedad.

Al respecto, explicó que en lo que va del año se han registrado dos feminicidios, los cuales han preocupado a la población. Sin embargo, pidió una atención más urgente por parte de la Fiscalía y mayor prevención en violencia de género.

“Híjole, yo creo que como municipio nosotros hemos diseñado muchos programas en capacitación a las mujeres, pero bueno, tenemos un alto índice de alcoholismo y que a lo mejor esa sería una de las situaciones”, dijo.

Afirmó que se han implementado programas de capacitación y atención a las mujeres a través de la coordinación de la mujer y el DIF Municipal, y que se ha trabajado de la mano con la Fiscalía para atender los casos de violencia de género.

“Es capacitación por medio de las escuelas, con la coordinación de la mujer, con psicólogas y abogados y licenciados que tenemos. Y también en el DIF hemos estado atendiendo mucha gente que ha sufrido a lo mejor agresión verbal, que ahí es donde comienza la historia”.

Reconoció que aún hay mucho trabajo por hacer para prevenir y atender este tipo de situaciones en el municipio.

