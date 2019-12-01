Detienen a empleado del IMSS; acusado de grabar con cámara oculta en baños femeninos del hospital en Nayarit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 21:27:08
Tepic, Nayarit, a 9 de agosto de 2025.- En San Cayetano, Nayarit, autoridades detuvieron a Irving “N”, auxiliar de mantenimiento del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acusado de colocar una cámara oculta con forma de pluma en los baños para mujeres del nosocomio.

De acuerdo con las investigaciones, el dispositivo grababa audio y video de quienes ingresaban al sanitario. En el material localizado se identificaron grabaciones de varias trabajadoras del hospital, derivando así la intervención inmediata de las autoridades.

El detenido fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público de Atención Temprana, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades continúan revisando el contenido obtenido para integrar las pruebas correspondientes al caso.

Por su parte, el IMSS emitió un comunicado en el que manifestó su disposición total para colaborar con las autoridades competentes, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar que se actúe conforme a la ley.

 

