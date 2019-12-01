Joven motociclista pierde la vida en accidente sobre la carretera Celaya–Juventino Rosas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 21:15:28

Celaya, Guanajuato, a 9 de agosto de 2025.- La tarde de este sábado, un joven motociclista murió de manera casi instantánea tras un aparatoso accidente ocurrido sobre la carretera Celaya–Juventino Rosas, a la altura de la comunidad de Yustis.

El percance se registró poco antes de las 18:00 horas, cuando cuerpos de emergencia de Protección Civil acudieron al sitio y encontraron una motocicleta gravemente dañada frente a un camión de transporte público de la línea Flecha Amarilla. Al realizar la valoración del conductor, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba por el acotamiento en sentido contrario mientras observaba su teléfono celular, momento en el que se impactó de frente contra el camión.

No obstante, será el peritaje que realice el Ministerio Público el que determine las causas precisas del accidente que cobró la vida del motociclista.