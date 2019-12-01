Más de 400 policías arrestados por corrupción y delitos en Chiapas

Tapachula, Chiapas, a 9 de agosto de 2025.- Más de 400 policías municipales y estatales han sido detenidos en Chiapas en los últimos ocho meses por presuntos vínculos con diversos delitos, informó el secretario de Seguridad Estatal, Óscar Aparicio Avendaño. La medida forma parte de los programas “Cero Corrupción” y “Cero Impunidad”, que buscan restablecer el orden y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

El funcionario señaló que los operativos también incluyen a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, grupo élite contra el crimen organizado, donde se ha removido a elementos que han infringido la ley. “Eso habla de transparencia, de mano firme y de compromiso del gobernador Eduardo Ramírez”, afirmó.

Aparicio Avendaño indicó que, aunque muchas denuncias contra policías en redes sociales carecen de sustento, en los casos confirmados se ha actuado de inmediato. Agregó que se aplicarán de forma regular controles de confianza y certificaciones para garantizar la integridad de todas las corporaciones policiales.

El titular de la SSP confió en que la recién inaugurada Universidad de Seguridad Pública del Sureste, con cuatro licenciaturas, cuatro maestrías y cuatro doctorados, fortalecerá la capacitación de los agentes y dotará a la entidad de los elementos preparados.