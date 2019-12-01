Denuncia Memo Valencia intento del Gobierno Federal para desaparecer Ayuntamientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 17:51:03

Álvaro Obregón, Michoacán, a 09 de agosto de 2025.- Parece que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales de Morena quieren desaparecer a los municipios, comentó el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, durante la presentación del Primer Informe de Gobierno del alcalde de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López.

“Son la ventanilla más cercana a los problemas de la gente, la autoridad con más probabilidades de resolver, conocer y resolver los problemas, pero son ignorados, se le recorta el presupuesto y pues pareciera intentona de pretender desaparecer los municipios”, dijo.

Además, refirió, Adán Sánchez López es un hombre con gran capacidad y cuyo trabajo es digno de presumir; sin embargo, enfrenta el gran reto de la seguridad para el municipio.

“Álvaro Obregón es tan complejo que tiene la sede del Aeropuerto de Morelia y eso implica muchos intereses y necesita el apoyo de la Federación. Necesita el apoyo del Estado”, destacó.

El dirigente priista hizo un llamado al gobierno federal a fortalecer la figura institucional de los Ayuntamientos, respaldar a los alcaldes y que resurjan programas que dieron resultados en temas de inseguridad.

“Es importante que vengan no nada más a tomarse la foto a Álvaro Obregón como vino la presidenta, que habló de cosechar soberanía, pero no habló de los problemas de seguridad”, finalizó.

“Necesitan dar resultados ya a las y los alvarenses para que haya seguridad y tranquilidad y que todas las notas de Álvaro Obregón sean de tranquilidad, de paz. Es el gran pendiente y lo que seguiremos exigiendo a la autoridad porque es la Federación la que tiene que ponerse en cintura al crimen organizado”, declaró.

Por su parte, el presidente municipal Adán Sánchez relató que el último año no ha sido fácil, porque ha tenido que enfrentar obstáculos, resistencias y dudas, pero también ha demostrado que sí se puede gobernar con principios, transparencia y de la mano del pueblo”.

El presidente municipal lamentó que el municipio ha sufrido recortes presupuestales de más del 10 por ciento y aún con las dificultades que eso implica, su administración continúa dando resultados.

“Hoy puedo mirarlos de frente y decirles que no hemos fallado, no hemos traicionado y no hemos plagiado. Hemos cerrado la base de un nuevo tiempo. Pero esto apenas comienza”, señaló.

El alcalde aseguró que en el último año se ejecutó el presupuesto de una manera eficiente, con una reducción de un 15 por ciento en el gasto administrativo y un aumento de 15 por ciento en inversión pública.

“En Álvaro Obregón, el manejo de gasto público se mide no solo en cifras, sino en impactos reales para la gente. Esta administración trabaja con una visión de responsabilidad social, porque sabemos que un buen gobierno se construye con honestidad, eficiencia y compromiso con su pueblo”, indicó.