Autoridades advierten sanciones por retirar avisos en puente de Barra de Santa Ana, Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- Tras los recientes incidentes ocurridos en el puente de Barra de Santana, en Lázaro Cárdenas, autoridades estatales y municipales implementaron nuevas medidas de prevención, que incluyen la colocación de una malla protectora y letreros con advertencias para evitar que los personas se detengan en la zona. Sin embargo, algunos de estos avisos han sido retirados por habitantes, lo que ha generado preocupación entre las autoridades.

De acuerdo con reportes de los trabajadores encargados de la instalación, uno de los letreros con la leyenda “Prohibido parar en los puentes” fue arrancado recientemente, en el lugar también se localizaron latas de bebida alcohólicas, lo que refuerza la necesidad de mantener las medidas para prevenir riesgos.

El gobierno municipal advirtió que se tomarán acciones contra quienes retiren la señalética o incumplan con las disposiciones de seguridad. La instalación de la malla y los anuncios busca evitar que turistas utilicen el puente y la zona del estero como punto recreativo, reduciendo así situaciones de peligro.

El presidente municipal, Manuel Esquivel Bejarano, llamó a la población a respetar las restricciones, compartir la información con visitantes y evitar actos de vandalismo. Reiteró que estas medidas se adoptan para proteger la integridad de todas y todos, especialmente durante el periodo vacacional.